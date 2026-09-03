Bradisismo, gli sfollati a Pozzuoli sono 4.330

POZZUOLI – Cresce ancora il numero degli sfollati a Pozzuoli che – stando ai dati dell’ultimo bollettino sulla crisi – sono 4.330, frutto di 580 ordinanze, diffide e altri provvedimenti emessi dal comune di Pozzuoli. Stando ai numeri sono 1.923, invece, i nuclei familiari sgomberati, mentre 61 sono quelli rientrati a seguito di revoche o rettifiche, per un totale di 161 persone. Delle 4.330 persone attualmente sgomberate (di cui 3.436 hanno richiesto il CAS) 114 sono ospitate in strutture alberghiere, 50 sono accolte al Palatrincone e 730 non hanno richiesto assistenza.

*foto di Luigi Borrone