POZZUOLI/ «Uso privato» della sede della Protezione Civile: lo scivolone del sindaco Manzoni e del direttivo del PD

POZZUOLI – «Questo è il loro modo prepotente di utilizzare i luoghi sacri delle istituzioni, soprattutto in questo momento in cui la Protezione Civile dovrebbe rappresentare la neutralità e il luogo aperto, indistintamente, a tutti i cittadini». E’ quanto fa sapere il consigliere comunale Gianluca Sebastiano all’indomani del direttivo del PD tenutosi all’interno della sede della Protezione Civile di Monterusciello, in piena crisi sismica. I tesserati, insieme al sindaco, hanno tenuto l’incontro nonostante la presenza dei vigili del fuoco e dei tecnici a partire dalle ore 19:00. L’ok all’incontro – in un luogo pubblico – era arrivato nel pomeriggio, attraverso un messaggio diffuso nella chat del direttivo del Partito Democratico di Pozzuoli “Ho sentito Gigi pochi minuti fa ed è confermato l’appuntamento. Per vari motivi, in primis il caldo asfissiante, abbiamo deciso di fare il direttivo a Monterusciello al centro di Protezione Civile”. Secondo le accuse, il sindaco Gigi Manzoni avrebbe fatto uso “privato” della sede della Protezione Civile in un momento tanto delicato per la città. «Evidentemente, – conclude Sebastiano – Cimabue che fa una cosa e ne sbaglia due, sarà stato colpito dal virus dell’onnipotenza».