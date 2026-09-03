Bradisismo, online il sito per rispondere alle domande dei cittadini dei Campi Flegrei

POZZUOLI – “Comprendere i Campi Flegrei: le risposte dell’INGV” è online il sito dedicato alle domande dei cittadini. Si tratta di una nuova pagina web dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia che nasce con l’obiettivo di offrire alla popolazione un canale di informazione diretto, chiaro e continuamente aggiornato sui fenomeni in atto nel territorio dei Campi Flegrei. I dati dalle reti di monitoraggio, gli strumenti scientifici impiegati e i processi naturali in corso verranno illustrati tramite una serie di schede e contenuti divulgativi.

GLI INTERROGATIVI – Su “Comprendere i Campi Flegrei” sarà inoltre possibile inviare domande, dubbi e curiosità e leggere le risposte ufficiali dell’INGV, nonchè consultare un archivio sempre aggiornato di contributi e approfondimenti. A rispondere periodicamente ai quesiti più frequenti e rilevanti ricercatori, ricercatrici e personale tecnico.