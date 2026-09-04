Sport, memoria e teatro a Baia: ritorna il Memorial dedicato a Enzo D’Angelo e Giulio Travaglio

BACOLI – Una giornata di sport, tradizione e cultura per rendere omaggio a due grandi icone dello sport flegreo e campano. Sabato 12 settembre 2026, a partire dalle ore 15, la cornice del Porto di Baia ospiterà l’evento memorial “Per non dimenticare mai Enzo D’Angelo e Giulio Travaglio” con lo slogan «Per RicordarVi e RitrovarCi sempre». L’evento, promosso dal Nuoto Club Puteoli con il patrocinio e supporto delle principali istituzioni e federazioni sportive, propone un fitto programma di gare sportive per culminare in un momento teatrale.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA – Torneo di Pallanuoto Under 18 e Vecchie Glorie: ore 15:00: Finale 3°/4° Posto – Torneo Pallanuoto Under 18; ore 16:00: Partita “Vecchie Glorie” – Gli amici di Enzo D’Angelo di nuovo in acqua; ore 18:00: Finale 1°/2° Posto – Torneo Pallanuoto Under 18; Esibizioni Sportive e Gare in Acque Libere: ore 17:00: Esibizione di Ginnastica Ritmica; ore 17:00: Esibizione di Nuoto Artistico; ore 17:15: Tradizionale sfida del Palo di Sapone; ore 17:20: Gara di Nuoto in acque libere (1 Miglio Marino); Spettacolo Teatrale di Chiusura: ore 19:15: “Uno contro Zero” – la straordinaria vita di Enzo D’Angelo, interpretato dall’attore Geremia Longobardo. Una toccante rappresentazione per ripercorrere le gesta sportive e umane dello storico pallanuotista.

INFORMAZIONI E CONTATTI – Luogo: Porto / Molo di Baia, Bacoli (NA); Data e Ora: Sabato 12 Settembre 2026, dalle ore 15:00; Info Logistiche: 331.6418620 | 368.8932591; Email: [email protected].