Follia a Pozzuoli: automobilista investe coppia di fidanzati per gelosia

POZZUOLI – Vede la sua ex con il fidanzato e li travolge con l’auto. È successo ieri sera in via Campi Flegrei, dove la coppia è stata travolta da un’autovettura mentre transitava sul marciapiede. Tempestivo l’intervento degli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli, guidati dal Comandante Fabio Felice De Silva, che hanno avviato nell’immediatezza gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto e hanno proceduto all’arresto di un 43enne puteolano, con l’ipotesi di reato di tentato omicidio.

LA GELOSIA – Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo, B.R., avrebbe agito per motivi riconducibili alla gelosia nei confronti della donna, una 33enne che, insieme al compagno di 37 anni, stava percorrendo il marciapiede. L’uomo, che non aveva accettato la fine della relazione con la 33enne, alla vista della coppia che procedeva mano nella mano, avrebbe improvvisamente deviato dalla carreggiata dirigendosi verso i due e travolgendoli.

IL FERIMENTO E L’ARRESTO – L’impatto ha provocato diverse ferite e contusioni alla coppia. La donna è stata giudicata guaribile in 5 giorni, mentre per il compagno i sanitari hanno stabilito una prognosi di 10 giorni. Determinante è stato il tempestivo intervento dei sanitari e degli agenti della Polizia Municipale, che hanno prestato i primi soccorsi e messo in sicurezza l’area, consentendo di evitare conseguenze ben più gravi.

L’attività degli agenti ha consentito di procedere all’arresto del 43enne. A carico dell’uomo risultano inoltre precedenti denunce presentate dalla donna per atti persecutori e violenze, nonché una richiesta di foglio di allontanamento risalente al mese di luglio scorso. Circostanze che saranno ora oggetto delle necessarie valutazioni da parte dell’Autorità giudiziaria.

All’alba di oggi il 43enne è stato tradotto presso la casa circondariale di Poggioreale.