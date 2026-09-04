Sportello di un traghetto bloccato, numerosi passeggeri diretti a Pozzuoli fermi a Ischia

CASAMICCIOLA – Sportellone bloccato, in centinaia bloccati al porto di Casamicciola. E’ quanto sta accadendo sull’isola, dove da un’ora e mezza i collegamenti marittimi sono fermi a causa di un guasto su un traghetto della MedMar. Numerosi sono i disagi per i viaggiatori, tra quelli in partenza e quelli in arrivo. Il guasto, infatti, sta impendendo agli altri traghetti di entrare nel porto, mentre sulla MedMar i passeggeri sono in attesa di partire alla volta di Pozzuoli.