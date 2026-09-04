POZZUOLI/ La denuncia: «Operai sul tetto di una palazzina popolare senza alcuna protezione»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Gentile Direttore di Cronaca Flegrea, Le invio questa segnalazione per portare alla Sua attenzione una situazione di grave pericolo e mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. Nella foto è possibile notare chiaramente un operatore al lavoro sul tetto di una palazzina situata proprio di fronte al quartier generale della Protezione Civile di Monterusciello. Come mostrato nelle immagini, l’intervento viene svolto ad alta quota in totale assenza di dispositivi e protezioni e sotto un sole rovente. Ma è mai possibile che si continui a lavorare in condizioni di così alto rischio per l’incolumità fisica e per la salute, per di più a due passi da una sede istituzionale? ​Confido nel Suo intervento e nella diffusione di questa denuncia.»