POZZUOLI/ «Vogliamo la stato di emergenza» Cittadini annunciano protesta al consiglio comunale 

POZZUOLI – Si preannuncia un Consiglio Comunale ad alta tensione quello in programma mercoledì 9 settembre a Pozzuoli. Per l’occasione, il Comitato Emergenza Campi Flegrei” ha darà vita a un presidio pacifico con protesta davanti alla sala consiliare “Nino Gentile”, dove andrà in scena un consiglio straordinario sul tema del bradisismo. “L’opposizione ha richiesto la seduta per discutere la dichiarazione dello Stato di Emergenza, mentre la maggioranza continua a frenare. – fa sapere Laura Iovinelli, portavoce del comitato – Esiste una relazione tecnica ufficiale dello stesso Comune di Pozzuoli che evidenzia la necessità dello stato di emergenza. La politica non può girarsi dall’altra parte di fronte ai dati”.

​LA PROTESTA – Il comitato ha annunciato per le ore 08:30 un presidio all’ingresso della sala consiliare “Ci troveremo fuori all’entrata della sede del Consiglio con i nostri cartelli (“Stato di Emergenza Ora”, “I cittadini vogliono sicurezza”). Vogliamo che ogni consigliere e il Sindaco incrocino i nostri occhi e leggano i nostri messaggi prima di entrare a registrarsi. I politici entreranno alle 9:00, e noi entreremo subito dopo. Saremo tra il pubblico per seguire il dibattito da vicinissimo. Non faremo caos, ma faremo sentire tutto il peso della presenza dei cittadini. Dovranno votare sapendo che Pozzuoli li sta guardando. Se vogliamo davvero essere una Comunità degna di questo nome, ognuno di noi deve fare la sua parte. In questa vergognosa pagina della nostra storia non restate inermi e lottare per voi e per gli altri.”