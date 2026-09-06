POZZUOLI/ Diciotto anni fa l’omicidio Minopoli, l’eroe che non ha ancora avuto giustizia

POZZUOLI – Diciotto anni senza giustizia per Giuseppe Minopoli, la guardia giurata uccisa in un tentativo di rapina a Monterusciello. Era la sera del 6 settembre 2008 quando due malviventi fecero irruzione all’interno della pizzeria “Il Regno dei Sapori” in via Allodi al termine di una festa.

L’OMICIDIO – Minopoli era seduto nei pressi della cassa quando, durante il raid, tentò di fermare i rapinatori che si erano avventati sul titolare dell’attività commerciale. Quel gesto gli costò però la vita: uno dei due malviventi gli puntò la pistola contro e fece fuoco. Poi la fuga. Per Giuseppe Minopoli, per tutti “Pino”, all’epoca 37enne, non ci fu nulla da fare. Spirò poco dopo nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 giunto sul posto. Oggi, dopo 18 anni, quell’omicidio non è stato ancora risolto.