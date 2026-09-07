Lotto, vinti 22.500 euro a Quarto

NAPOLI – Nell’estrazione di sabato 5 settembre, come riporta Agipronews, tra Napoli e provincia vinti oltre 122mila euro: proprio a Napoli, tre ambi e un terno sono valsi 47.500 euro in via Angelo Camillo De Meis, a Lacco Ameno – in via Rosario – altra vincita con Opzione Oro, questa volta da 30mila euro, mentre a Volla, in via Luigi Einaudi, e Quarto, in via Kennedy, indovinati due terni da 22.500 euro l’uno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,8 milioni di euro, per un totale di oltre 833 milioni di euro da inizio 2026.