POZZUOLI/ Consigliere di maggioranza contro il commissario per il bradisismo «È un incapace»

POZZUOLI -«Il commissario è un incapace». Duro attacco del consigliere di maggioranza Paolo Tozzi, che non le manda a dire al commissario straordinario pee l’emergenza bradisismo Fulvio Maria Soccodato. «Le due vie di fuga sulla tangenziale con i lavori ancora all’anno zero. Il Commissario e’incapace. – ha scritto Tozzi su Facebook – Ma come è possibile che lavori da completare in tre mesi per la sicurezza di noi cittadini sono da due anni che non si vede la fine».