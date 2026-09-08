Sfollati ancora in aumento a Pozzuoli: sono 4.617

POZZUOLI – È salito a 4.617 il numero degli sfollati a Pozzuoli, a seguito di 629 ordinanze di sgombero emesse dal comune (di cui finora solo 21 sono state revocate) a carico di 2.067 nuclei familiari sgomberati. Delle 4.617 persone attualmente senza un tetto, 3.470 hanno richiesto il CAS, 99 sono ospitate in strutture alberghiere, 40 sono accolte al Palatrincone e 1.008 non hanno richiesto assistenza al Comune. Infine 1.472 nuclei familiari, al netto delle richieste duplicate, hanno presentato domanda per il Contributo di autonoma sistemazione (CAS), per un totale di 3.470 persone, di cui 727 over 65 e 500 persone con disabilità. Il CAS ad oggi è stato pagato a 1.173 nuclei familiari.

*foto Luigi Borrone