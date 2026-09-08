POZZUOLI/ Paura sul lungomare di via Napoli: bambino travolto da una bici elettrica

POZZUOLI – Attimi di paura ieri sera sul lungomare “Sandro Pertini” di via Napoli dove un bambino di otto anni è stato investito da una bici elettrica. Alla guida del mezzo c’era un ragazzino di circa 16 anni che dopo aver investito il piccolo si è dato alla fuga. L’episodio è avvenuto poco prima di mezzanotte, davanti a numerosi passanti che hanno assistito alla scena. Il mezzo, in sella al quale c’erano due minorenni, ha investito in pieno il bambino che è finito a terra aggrovigliandosi sotto alle ruote. Scena che ha fatto temere il peggio, vista la violenza dell’impatto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure del caso. Successivamente il piccolo è stato condotto dai genitori prima all’ospedale San Paolo di Napoli e poi al Santobono a causa di dolori all’addome e alle gambe. Nella notte è stato sottoposto ad accertamenti e alle cure dei sanitari che hanno emesso una prognosi di 5-7 giorni.

CACCIA AL PIRATA – Sull’episodio indagano i poliziotti del commissariato di Pozzuoli che hanno acquisito le testimonianze dei genitori sul posto e le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sul lungomare per risalire al pirata che dopo aver investito il bambino si è dato alla fuga. Il giovane, il cui identikit è stato tracciato dagli inquirenti, sembra avere le ore contate.

I PERICOLI – Intanto è polemica per la situazione di anarchia che sta caratterizzando il lungomare “Sandro Pertini” dove quotidianamente motorini, bici elettriche, monopattini e motociclette di grossa cilindrata scorrazzano liberamente, mettendo a serio rischio l’incolumità di adulti e bambini violando anche l’ordinanza che ne vieta l’accesso.