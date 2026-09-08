BACOLI/ Josi rivoluziona Miseno: in arrivo ZTL, parcheggi e navette

BACOLI – Arriva a Miseno la ZTL. Il Ministero dell’Interno ha autorizzato il progetto presentato dal Comune di Bacoli per regolamentare gli accessi in una delle località balneari più frequentate dei Campi Flegrei. Ad annunciarlo sui social è stato il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione, che ha spiegato come il nuovo sistema sarà basato su telecamere con lettura automatica delle targhe e varchi telematici. L’obiettivo è quello di intervenire sulle criticità che si verificano durante la stagione estiva, quando Miseno registra un forte afflusso di bagnanti e automobilisti, con conseguenti problemi di traffico e sosta irregolare. Il progetto prevede l’installazione di due varchi telematici: uno sarà posizionato in via Plinio il Vecchio, l’altro in via Dragonara. La ZTL non comporterà però una chiusura indiscriminata dell’area. Secondo quanto anticipato dal sindaco, potranno accedere i residenti e gli affittuari in possesso di un regolare contratto, oltre alle persone dirette verso aree di sosta autorizzate. L’accesso sarà consentito anche alle persone con disabilità e agli utenti di attività commerciali dotate di regolari parcheggi, sia in auto sia in moto.

GLI OBIETTIVI – Tra gli obiettivi principali dichiarati dall’amministrazione è contrastare la sosta selvaggia, fenomeno particolarmente evidente nei periodi di maggiore affluenza. Il sindaco cita, tra le criticità da eliminare, le auto parcheggiate direttamente in spiaggia e l’utilizzo di alcune aree di sosta oltre la loro effettiva capacità autorizzata, individuando in queste situazioni una delle cause delle lunghe code che hanno interessato Miseno. Il progetto potrebbe avere conseguenze anche sull’organizzazione di Capo Miseno. L’intenzione dell’amministrazione è infatti quella di poter trasformare l’area, in determinati periodi dell’anno, in un’isola pedonale. La limitazione delle auto dovrà essere accompagnata da alternative per raggiungere la zona. Il piano annunciato dal Comune prevede una vasta area di parcheggio all’ingresso di Miseno, insieme a navette e a un potenziamento di autobus e trasporto pubblico. Prima della piena attuazione, l’amministrazione ha annunciato anche un confronto con residenti, associazioni, scuola, chiesa, ristoratori, stabilimenti balneari e imprenditori.