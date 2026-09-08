Bradisismo, la Giunta di Pozzuoli approva sgravi ai tributi locali: ecco quali

POZZUOLI – «Questa mattina ho riunito la Giunta per delle importanti manovre di sostegno a favore delle famiglie e delle attività economiche colpite dagli effetti del bradisismo e, in particolare, dagli eventi sismici dello scorso 31 luglio. Sfruttando le risorse della recente Legge Regionale, abbiamo definito un pacchetto complessivo di misure e agevolazioni su TARI, IMU e Canone Unico Patrimoniale (CUP) per l’anno 2026, un lavoro portato avanti dall’Assessore Paolo Ismeno.» E’ quanto ha fatto sapere il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni che ha elencato gli ambiti d’intervento.

CANONE UNICO PATRIMONIALE (CUP) – Finanziamento totale del Canone dovuto per il 2026 per le occupazioni del suolo pubblico da parte dei pubblici esercizi nelle strade maggiormente colpite dal fenomeno sismico.

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – Inagibilità e Sgomberi: Finanziamento totale della TARI 2026 per le utenze non domestiche oggetto di ordinanza di sgombero; Supporto al Commercio e al M.O.I.: Finanziamento al 50% della TARI 2026 per i concessionari di occupazioni permanenti all’interno del Mercato Ortofrutticolo all’Ingrosso e per le utenze non domestiche situate nelle aree interessate dalla crisi sismica.

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – Abitazioni principali e pertinenze sgomberate: Finanziamento dell’IMU dovuta per il 2026 per tutto il periodo di vigenza dell’ordinanza; Altri fabbricati sgomberati: Finanziamento totale o parziale dell’IMU per i fabbricati oggetto di ordinanza emessa dal 1° agosto al 31 ottobre 2026. I benefici verranno riconosciuti tutti d’ufficio dal Servizio Fiscalità Locale e gli utenti non dovranno fare alcuna richiesta. In caso di importi già pagati si potrà richiedere il rimborso attraverso apposita istanza, per la sola Tari i rimborsi saranno disposti d’ufficio nella bollettazione dell’anno 2027.

L’APPROVAZIONE – «Il testo approvato in Giunta passerà ora al vaglio della Commissione Bilancio per i pareri tecnici. Precisiamo che la proposta non andrà in votazione nel Consiglio Comunale già convocato per domani, mercoledì 9 settembre, ma nel Consiglio successivo che sarà convocato a brevissimo per garantire la rapida ed immediata operatività di tutti gli aiuti.» ha spiegato Manzoni.