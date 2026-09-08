Dal porto agli studenti, ecco come saranno utilizzati i sette milioni per Pozzuoli e i Campi Flegrei

POZZUOLI – La Giunta regionale della Campania ha approvato 7 ulteriori misure straordinarie per un totale di 7,1 milioni di euro destinate all’area dei Campi Flegrei.

COME SARANNO UTILIZZATE LE RISORSE – 1 milione di euro per servizi sociali, supporto psicologico, trasporto di emergenza e assistenza domiciliare alle persone più vulnerabili; 500 mila euro per il trasporto pubblico gratuito di studenti universitari e scolastici interessati dall’emergenza, senza limiti di reddito o residenza; 150 mila euro per potenziare temporaneamente i collegamenti marittimi con Ischia e Procida; 1,5 milioni di euro per migliorare accessi, percorsi carrabili e pedonali del porto di Pozzuoli; 1 milione di euro per il consolidamento del costone nella Riserva degli Astroni; 1,95 milioni di euro per rafforzare l’assistenza sanitaria nell’area flegrea, con interventi sul Pronto Soccorso di Pozzuoli, strutture mobili di triage, diagnostica, assistenza domiciliare e servizi territoriali; 1 milione di euro anticipato al Comune di Pozzuoli per il CAS destinato a chi ha presentato domanda oltre l’8 agosto e rientra nella finestra successiva prevista dal decreto.

ALTRI 2,1 MILIONI AI COMUNI – Contestualmente la Regione ha disposto l’erogazione di 2,1 milioni di euro ai Comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Napoli. La somma rappresenta il 30% dei 7 milioni già previsti dalla legge regionale e sarà distribuita in quota fissa: 525 mila euro a Pozzuoli; 525 mila euro a Bacoli; 525 mila euro a Monte di Procida; 525 mila euro a Napoli. Si tratta quindi di un nuovo pacchetto che interviene contemporaneamente su assistenza, mobilità, sanità, sicurezza del territorio, porto, CAS e sostegno ai Comuni.