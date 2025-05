POZZUOLI/ Caos totale e traffico in tilt a Licola: il sindaco Manzoni chiede scusa

POZZUOLI – «In queste ore stiamo registrando forti criticità sul fronte del traffico nella zona di Licola Mare. Mi scuso personalmente per i disagi che tanti cittadini stanno vivendo. – ha fatto sapere nella serata del 1 maggio il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni – La situazione, già complicata nei fine settimana e nei giorni festivi, è peggiorata a causa della chiusura dell’uscita di Lago Patria e della rotonda di Varcaturo. Interventi che, pur non riguardando il territorio del nostro Comune, stanno riversando su di noi un flusso anomalo di veicoli, sommato al traffico locale ordinario. Purtroppo, come molti sanno, la presenza di una sola strada di accesso alla zona e i vincoli imposti dal piano paesistico non ci consentono al momento di prevedere nuove vie di collegamento alternative. Tuttavia, per le prossime giornate potenzieremo la presenza della Polizia Locale sul territorio, per garantire maggiore ordine e assistenza. Inoltre, chiederò immediatamente alla Commissione competente di valutare soluzioni di mobilità alternativa per migliorare il deflusso e offrire ai cittadini valide alternative all’utilizzo dell’auto. Siamo consapevoli del disagio e lavoreremo senza sosta, mettendoci tutto l’impegno, per tutelare i residenti e chi frequenta il nostro litorale.»