L’Aorn Santobono Pausilipon aderisce alla Giornata Mondiale dell’Asma

NAPOLI – L’Asma è la patologia cronica più diffusa in età pediatrica e colpisce le vie aeree. Una diagnosi precoce è fondamentale, per questo l’AORN Santobono Pausilipon, aderisce alle iniziative per la Giornata Mondiale dell’Asma che, ogni anno, si celebra il secondo martedì del mese di Maggio (6 maggio) e promuove, per il sabato successivo, una giornata di prevenzione dedicata ai bambini. Il 10 Maggio, quindi, presso l’ospedale Santobono, sarà possibile effettuare spirometrie gratuite per valutare la funzionalità respiratoria dei bambini.

COME FUNZIONA – Per prenotare è necessario inviare una mail all’indirizzo [email protected] scrivendo nome, cognome, data di nascita del bimbo e un recapito telefonico e attendere una mail di conferma della avvenuta prenotazione. L’iniziativa, aperta su prenotazione fino a esaurimento dei posti messi a disposizione per la giornata è organizzata dall’Unità Operativa Complessa di Pneumologia Utsir e Riabilitazione respiratoria diretta da Pierluigi Vuilleumier e nasce con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sull’asma infantile e per favorire una diagnosi precoce e supportare le famiglie nella gestione della patologia. Proprio al Santobono, infatti, è attivo un ambulatorio specialistico dedicato proprio al trattamento di piccoli pazienti affetti da asma e asma grave per il monitoraggio periodico dei piccoli pazient