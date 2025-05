Emessi 23 Daspo urbani dal Questore di Napoli

NAPOLI E PROVINCIA – Il Questore di Napoli ha adottato 23 provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane (D.A.C.U.R), istruiti e predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura. Nello specifico, 18 di questi, per periodi da uno a 2 anni, sono stati emessi nei confronti di altrettante persone, di età compresa tra i 17 e i 48 anni ritenuti responsabili di porto di armi od oggetti atti ad offendere, lesioni personali anche aggravate, resistenza, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, tentato omicidio e rissa anche aggravata; reati commessi nei pressi di alcune attività commerciali tra agosto 2024 e febbraio 2025. Altri 5 provvedimenti, della durata di 2 e 3 anni, sono stati irrogati nei confronti di altrettanti soggetti, di cui 3 sono stati tratti in arresto per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, mentre gli altri 2 sono stati denunciati per il medesimo reato. Tali provvedimenti prevedono, in determinate fasce orarie, il divieto di accedere ai pubblici esercizi o ai locali di pubblico trattenimento, nelle strade e nelle aree in cui si sono svolti i fatti nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze.