BACOLI/ Proiettili alla Municipale, Josi aggiusta il tiro: «Dietro alle minacce i parcheggiatori abusivi del mercato»

BACOLI – Comincia a delinearsi il quadro indagatorio sulle minacce ricevute dalla Polizia Municipale con l’invio di due proiettili alla Comandante Marialba Leone e ad un vigile residente a Giugliano. Nel consiglio comunale di martedì il primo cittadino, compulsato da un articolo 40 del consigliere di minoranza Nello Savoia, ha dato ulteriori elementi in merito a questo gravissimo episodio.

PARCHEGGIATORI ABUSIVI – Il consigliere di Fratelli d’Italia Nello Savoia, con una comunicazione effettuata attraverso lo strumento del’art.40, ha chiesto delucidazioni al primo cittadino sui post scritti sui social sia dallo stesso sindaco che dall’onorevole Borrelli, i quali facevano intendere che dietro le minacce ricevute dalla Municipale ci fosse la regia dei parcheggi di Miseno e Miliscola. Ed è lo stesso sindaco a smentire questa interpretazione, affermando che “i parcheggi di Miseno e Miliscola non c’entrano nulla con questa situazione, in quanto non sono abusivi. Il mio post e quello dell’onorevole Borrelli facevano riferimento al fenomeno dei parcheggiatori abusivi del Mercato e di Piazza Rossini al Fusaro che la Municipale e la Guardia di Finanza stanno contrastando”. E proprio alla luce di questa risposta del primo cittadino, il consigliere Savoia ha ribadito: “Come mai sindaco non ha preso le difese della città e della categoria dei parcheggiatori di Miseno e Miliscola dinanzi a post e a commenti denigratori nei confronti di cittadini bacolesi?”.