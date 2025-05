POZZUOLI/ Caos lidi a Licola, scatta l’ordinanza: si chiude alle 19. Strada vietata ai non residenti

POZZUOLI – Cessazione delle attività delle strutture turistico-ricettive del litorale flegreo-domitio dalle ore 19 e il divieto di accesso a tre strade che portano a Licola mare dalle 17 alle 20. E’ quanto stabilito da un’ordinanza a firma del sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. Arrivano dunque le prime misure anti caos dopo i fatti di ieri, che ha visto centinaia di automobilisti intrappolati fino a notte nel traffico tra Varcaturo e Licola. Nel mirino sono finiti gli stabilimenti balneari di Licola mare, in particolare quelli che sorgono in via Sibilla che di sera si trasformano in discoteche nonostante l’assenza delle specifiche autorizzazioni in materia di pubblica sicurezza.

LA MISURA – Il provvedimento entrerà in vigore a partire da domenica fino al 3 giugno prossimo ” e per i giorni di sabato, domenica e festivi, dalle ore 19.00, delle attività balneari delle strutture turistico-ricettive site in territorio comunale sul tratto costiero di Licola Mare (Viale Sibilla), con contestuale divieto di prosecuzione delle stesse oltre l’orario individuato e di esercizio di qualsivoglia attività non altrimenti autorizzata” si legge nell’ordinanza che dispone una serie di attività tra cui, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 o fino a cessata esigenza, il divieto di accesso e transito al Viale Sibilla dalla Via del Mare e dalla Via Ariete, con eccezione dei soli cittadini residenti.