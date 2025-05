POZZUOLI/ Banda di ladri tenta furto al centro scommesse Eurobet di Arco Felice

POZZUOLI – Una banda di ladri la scorsa notte ha tentato il colpo ai danni del centro scommesse Eurobet di Arco Felice. Quattro uomini incappucciati, giunti sul posto con un’auto scura, hanno forzato la serranda dell’attività commerciale con arnesi da scasso ed hanno danneggiato la vetrata. Il tentato furto è avvenuto intono alle 4:30 ed è stato ripreso da alcune telecamere installate in zona. I malviventi non sono riusciti a portare al termine il colpo in quanto sono stati messi in fuga dai residenti svegliati dal trambusto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli che indagano sull’accaduto.