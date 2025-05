POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Salve, questo è un vero pericolo per le genti che passano. In qualsiasi momento potrebbe crollare la parete degli ex maestri d’ascia di fronte alla chiesa della Madonna Assunta dietro la Darsena. Questa struttura sta così da tempo, andrebbe a mio avviso messa in sicurezza per evitare spiacevoli conseguenze anche per qualche bambino e per i tanti visitatori» (Ciro D.)