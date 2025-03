POZZUOLI/ «Caos e ingorghi a Licola Mare: i vigili dove sono? Sindaco ti sei dimenticato di noi?»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Caro direttore, con la ripresa delle attività dei lidi e le belle giornate a Licola Mare è tornato il caos. Oggi verso le 17 all’orario degli aperitivi si è creato un grosso ingorgo in via Del Mare e si sono create lunghe file di auto. Ancora una volta però abbiamo potuto constatare che non c’era nessun vigile in zona. Licola Mare è una zona che non viene considerata dal sindaco e dall’amministrazione comunale. Manzoni ha spesso detto che noi non siamo una periferia ma un quartiere. E allora perché non fa niente per noi? Per non parlare dei vari consiglieri che si fanno vedere solo in campagna elettorale» (Mario T.)