«Il meraviglioso tramonto visto dalla città di Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno Cronaca Flegrea, mi chiamo Alessandra M. sono nata e cresciuta a Milano, ma l’amore mi ha portata a Pozzuoli, vivo qui da 20 anni e amo la mia città. Abito dietro Via Vigna, per chi è pratico sa che non c’è scossa che io non senta, è vero siamo spesso spaventati, assonnati e il più delle volte seriamente preoccupati soprattutto quando hai dei figli (ne ho 3..), è lì che risiede la maggior preoccupazione eppure io non riuscirei mai a vivere altrove perché solo qui ho trovato la mia giusta dimensione, perché è qui che guardi l’infinito, i paesaggi, i colori e non sono mai come quelli che hai visto il giorno prima. Mi occupo spesso di fotografia ma un tramonto come quello di ieri era assolutamente da fotografare e condividere, ho scelto voi perché vi leggo spesso, e vorrei che ogni tanto le persone vedessero qualcosa di bello e portassero i loro pensieri altrove, a quel qualcosa di magico che è madre natura. Grazie se potrete pubblicare questo mio scatto, altrimenti mi fa piacere che almeno voi l’abbiate visto.»

Alessandra fiera Puteolana!