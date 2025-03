Bradisismo, a Pozzuoli resta chiusa la “Chiesa del Carmine”

POZZUOLI – La chiesa “Santa Maria della Consolazione” meglio conosciuta “del Carmine” resta chiusa dal 20 maggio scorso a causa dei danni provocati dal bradisismo. Danni che sono stati accentuati dalla forte scossa di magnitudo 4.6 registrata lo scorso 13 marzo, che hanno spinto il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni ad emettere un’ordinanza di “Interdizione e rimozione dei pericoli”. In particolare, la disposizione è arrivata in seguito alla relazione dei tecnici comunali che hanno rilevato “l’aggravarsi delle lesioni” sulla facciata della Chiesa prospiciente su via Carlo Maria Rosini, mentre all’interno della stessa chiesa, i tecnici hanno constatato che “gli intonaci delle volte risultavano lesionati in più parti, tali da non garantire la sicurezza per la pubblica e privata incolumità”.

I FEDELI – Toccherà alla Curia ora intervenire per mettere in sicurezza l’edificio che, lo ricordiamo, era stato chiuso dopo il forte sciame sismico del maggio scorso. Da quel giorno le funzioni religiose sono state trasferite nella vicina chiesa di “San Raffaele”, sempre in via Rosini.