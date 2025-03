POZZUOLI/ Il mare di Licola non è balneabile. L’Arpac: “La classificazione delle acque è scarsa”

POZZUOLI – L’Arpac in vista della stagione balneare, ha diramato una prima classificazione delle acque che ha interessato anche l’intero tratto di costa puteolano. Secondo i prelievi effettuati al momento non sono balneabili i tratti denominati “Lido di Licola”, “Stabilimento Balneare”, “Stazione Marina di Licola” e “Nord Depuratore di Cuma” dove le acque sono state classificate “scarse”, eccetto al “Collettore di Cuma” dove invece la “sufficienza” rende i 373 metri di costa balneabili. Per il resto le acque lungo tutta la costa che comprende Arco Felice, Lucrino, Pozzuoli e via Napoli sono state classificate “eccellenti” e dunque tutte balneabili.

I CONTROLLI – Le classificazioni sono comunque soggette a variazioni. Infatti le acque la cui classificazione è risultata “eccellente” e “sufficiente” sono da considerarsi balneabili ad inizio stagione balneare 2025, ma sono allo stesso tempo suscettibili di divieto temporaneo di balneazione in caso di esiti analitici non conformi ai valori normativamente previsti, effettuati nell’ambito del monitoraggio stagionale sulla qualità delle acque adibite alla balneazione condotto dall’Arpac.