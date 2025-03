Bradisismo, appello di De Luca alla premier Meloni «Aiutare famiglie e imprese»

POZZUOLI – «Ho inviato questa mattina una lettera al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al Ministro della Protezione Civile Nello Musumeci sull’emergenza Campi Flegrei. Ritengo indispensabile prendere misure concrete per alleggerire la situazione in cui sono venuti a trovarsi i cittadini e le aziende dell’area interessata dal bradisismo. Famiglie e operatori economici stanno subendo danni rilevanti e credo sia doveroso per il Governo nazionale prendere decisioni (per i mutui e gli oneri contributivi delle aziende) che consentano di affrontare le criticità.» Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha reso note le richieste avanzate alla Premier Giorgia Meloni e al ministro della Protezione Civile Nello Musumeci.