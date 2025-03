Quarto invasa da cumuli di rifiuti, l’SOS «Stato di abbandono inaccettabile»

QUARTO – Cumuli di rifiuti nelle strade e sui marciapiedi a Quarto. Raccolta a rilento e sacchi di spazzatura che aumentano a dismisura rendendo la città sporca. «Da giorni la situazione sta diventando davvero insostenibile per tutti i cittadini. Nonostante le segnalazioni, non c’è stata alcuna azione concreta per risolvere il problema, con rifiuti accumulati per le strade e nelle aree pubbliche. – è quanto denuncia il gruppo “Avanti Quarto – Come opposizione, chiediamo spiegazioni urgenti all’amministrazione, perché questo stato di abbandono non è accettabile. La pulizia e l’igiene della città devono essere una priorità, e non possiamo più tollerare il disinteresse per il decoro e la salute pubblica. È ora di agire, non di aspettare!»