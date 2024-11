POZZUOLI/ Bradisismo, ridotto il numero di scosse nell’ultima settimana. L’Osservatorio: «Non si evidenziano significative evoluzioni»

POZZUOLI – Nella settimana dal 4 al 10 novembre 2024, nell’area dei Campi Flegrei, sono stati localizzati 33 terremoti con magnitudo massima di 1.9. È quanto rende noto l’Osservatorio Vesuviano attraverso l’ultimo bollettino. Dagli inizi di agosto, invece, il valore medio della velocità di sollevamento nell’area di massima deformazione è di circa 10±3 mm/mese alla stazione GNSS di Rione Terra (RITE). Dati che da un punto di vista geochimico non fanno segnalare variazioni significative dei parametri geochimici monitorati nella settimana di riferimento rispetto ai trend di aumento dei flussi e di riscaldamento del sistema idrotermale già noti. Il sensore di temperatura installato in una emissione fumarolica a 5 metri dalla fumarola principale di Pisciarelli ha mostrato valore medio di ~96°C temperatura di condensazione del fluido fumarolico. “Sulla base dell’attuale quadro dell’attività vulcanica sopra delineato, non si evidenziano elementi tali da suggerire significative evoluzioni a breve termine” fanno sapere gli esperti. Uno scenario, dunque, positivo per la città che sembra aver messo alle spalle la crisi sismica del maggio scorso.