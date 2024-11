QUARTO/ Screening gratuiti con l’Asl Napoli 2 Nord

QUARTO – Screening gratuiti a Quarto, venerdì 15 novembre, dove il comune in collaborazione con l’Asl Napoli 2 Nord, darà vita a un presidio di prevenzione con accesso gratuito per i cittadini, dalle ore 10 alle 17 nel piazzale antistante la Villa Comunale. Si tratta di una importante occasione in cui sarà possibile effettuare: screening alla cervice uterina per le donne dai 25 ai 64 anni, vaccinazioni Hpv, screening mammario per le donne dai 45 ai 69 anni e screening per il cancro al colon per uomini e donne da 50 a 74 anni.