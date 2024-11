Tra mela annurca e frutta secca: a Quarto va in scena “Sapori d’autunno”

QUARTO – Il centro culturale CAP (Cultura-Arte-Pensiero), nato dalla collaborazione tra l’Istituto Dante Alighieri di Quarto e l’associazione Anteas – Amici dei Campi Flegrei, ha organizzato per giovedì 14 novembre alle ore 17, presso l’Istituto Dante Alighieri di Quarto, un convegno dal titolo “Sapori d’Autunno a Quarto”. Il convegno porrà un focus su prodotti tipici locali, come la mela annurca e la frutta secca. Esso si inserisce nel contesto di iniziative che celebrano le eccellenze agroalimentari della zona. Un evento culturale che evidenzia il ruolo centrale dell’enogastronomia per la promozione del territorio. Saranno presenti stand enogastronomici ed un punto di degustazione.

L’EVENTO – Aprirà i lavori Alfonso Coppola, presidente di Anteas – Amici dei Campi Flegrei APS; modera Giovanna Di Francia – giornalista pubblicista; interverranno: Domenico Tiseo – docente presso la Facoltà di Medicina dell’Università Federico II; Mariangela Esposito – docente di Scienza dell’alimentazione presso l’Istituto Dante Alighieri di Quarto; Ciro Verde – enologo del IV Miglio; dott. Cosimo Orlacchio – fiduciario della condotta Slow Food dei Campi Flegrei; Chef Nicola D’Ambrosio – docente della Scuola Alberghiera presso l’Istituto Dante Alighieri di Quarto. Chiuderà i lavori Francesco Orlandino – Preside dell’Istituto Dante Alighieri di Quarto. Parteciperanno Giovanni Giustino – segretario organizzativo della manifestazione e il fotografo professionista Mariano Stellatelli. Indirizzo di saluto a cura di Raffaella De Vivo, assessore alla cultura del Comune di Quarto e Don Gennaro Guardascione, parroco di Quarto.