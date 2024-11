POZZUOLI/ La denuncia: «Scempio ad Arco Felice, ma dal Comune non vedono?» – LE FOTO

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Caro direttore, voglio segnalarti questa cosa accaduta ad Arco Felice, in via Raimondo Annecchino 97. Secondo voi questo è un lavoro fatto ad opera d’arte? Macché è una vergogna! Chiudere un tombino per non parlare del resto. Praticamente c’era un avvallamento sia sul marciapiede che all’altezza del tombino quindi per evitare che sprofondasse tutto hanno messo asfalto e via. E’ così che si risolve il problema? Barrando anche un tombino? Ma il comune di Pozzuoli dove sta? Non vede queste cose? E’ una assurdità!»

