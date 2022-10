POZZUOLI – Tutela delle risorse ittiche e contrasto alla pesca illegale: prosegue, senza battute d’arresto, l’attività di vigilanza da parte dell’Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli. della Nella giornata di oggi i militari della Guardia Costiera, durante i controlli eseguiti in città presso due esercizi commerciali all’ingrosso dediti alla vendita di prodotti ittici congelati, hanno posto sotto sequestro cautelare amministrativo circa 250 chili di prodotto ittico per un valore commerciale stimato di circa 8.000 euro. Le verifiche effettuate hanno permesso di riscontrare la presenza di numerosi esemplari di specie ittiche tra le quali crostacei vari, aragoste e astici, tutti privi di documenti in grado di attestarne la tracciabilità. I militari operanti hanno quindi proceduto ad elevare una sanzione amministrativa di 1.500 euro per la detenzione di prodotto ittico privo di tracciabilità.

IL BILANCIO – Dall’inizio dell’anno, in materia di vigilanza e controllo sulla filiera ittica, l’Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli e gli altri Uffici marittimi presenti lungo tutto il litorale Flegreo e Domitio, hanno effettuato, sotto il coordinamento della Direzione marittima di Napoli, oltre 600 controlli, elevando sanzioni amministrative per un importo complessivo pari ad oltre 30.000 mila euro ed eseguendo molteplici sequestri amministrativi, che di fatto hanno comportato il ritiro dal mercato di diversi quintali di prodotto ittico potenzialmente pericoloso per la salute degli acquirenti. Da qui l’invito da parte dell’Ufficio Circondariale marittimo di Pozzuoli alla collettività locale affinché presti la massima attenzione nell’acquisto dei prodotti ittici, privilegiando quelli che rispettano le procedure di garanzia e salubrità alimentare, evitando di comprare quelli venduti illecitamente e senza garanzie che possono procurare seri danni alla salute dei consumatori.