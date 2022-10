BACOLI – «Flop totale della riapertura della scuola Marconi. I bambini sono costretti a frequentare le lezioni tra cantieri ancora in corso, polvere, rumori, degrado e abbandono». Lo denunciano il Coordinamento Cittadino di FdI-Bacoli e il Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia. Il partito aveva già già affidato ai social un accorato grido di allarme per far luce sulla questione. «In data 17 ottobre 2022, il sindaco di Bacoli, dopo più di un anno di lavori, riapre la storica scuola elementare Guglielmo Marconi alla presenza di tantissimi alunni entusiasti, genitori e maestre, con tanto di taglio del nastro, reportage fotografico e post sui social – si legge nella nota – Ma da subito è chiaro a tutti, e purtroppo soprattutto ai bambini, quale sia la realtà: bambini costretti in aula circondati da polvere, rumori di cantiere, calcinacci, degrado e abbandono. I lavori infatti sono tutt’altro che conclusi e la situazione è invivibile. Questo ha portato i genitori dei piccoli alunni disperati a chiedere ed ottenere, oggi, un confronto con amministrazione ed uffici preposti. I bambini meritano sempre rispetto e dignità, soprattutto nell’esercizio del diritto allo studio da garantire secondo standard degni di un paese civile. Non possono mai diventare mero strumento di autocelebrazione o propaganda politica».