POZZUOLI – Sedici secondi per testimoniare la violenza del branco, ragazzini di 12 e 13 anni che avevano come unico scopo quello di mortificare e ferire un loro coetaneo. Colui che viene individuato come il più debole del gruppo colpito ripetutamente al volto con uno zaino da altri ragazzini. Un video che desta rabbia e amarezza, realizzato ieri da un giovane studente, amico della vittima, a bordo di uno scuolabus comunale lungo la tratta Licola-Monterusciello. Sedici secondi di violenze: si vede la vittima, un 12enne, imprecare i suoi coetanei che a turno gli lanciano lo zaino in faccia e lo colpiscono con alcune bacchette di legno alle gambe e in altre parti del corpo. «Basta, vi prego basta!» ha più volte urlato la vittima tra le risate e gli schiamazzi del branco. Il tutto è avvenuto nella più totale indifferenza da parte dell’autista dello scuolabus che non ha risposto alle richieste di aiuto del ragazzino.

IL RACCONTO – «Mio figlio è tornato a casa con il volto rosso e gonfio dopo che è stato colpito ripetutamente al volto con uno zaino -ha raccontato F., madre della vittima- Non è possibile che l’autista non sia intervenuto per fermare quelle violenze. Non è la prima volta che accade una cosa del genere: l’altro giorno un amico di mio figlio tornò a casa con il naso sanguinante perché era stato preso di mira dal solito gruppo. Bisogna intervenire prima che succeda qualcosa di più grave. Sono dieci giorni che mio figlio è preso di mira e spesso capita che non vuole nemmeno più andare a scuola».