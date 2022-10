POZZUOLI – Festa di Halloween sabato a Pozzuoli. Tra il centro storico e via Napoli giocolieri, trampolieri, sputa fuoco, animatori daranno vita all’evento. Ai bambini che parteciperanno saranno regalati palloncini e caramelle. La festa è stata organizzata dall’Associazione Commercianti di Pozzuoli. L’inizio è previsto per le ore 17 in Piazza della Repubblica,