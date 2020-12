POZZUOLI – Una bambina è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme alla madre. È successo verso le 11.30 in via Carlo Levi a Monterusciello. La piccola, di 7 anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 giunti sul posto. Fortunatamente le sue condizioni non sono preoccupanti. L’impatto tra il veicolo e la bambina, che camminava mano nella mano con la madre, non è stato particolarmente violento. I residenti hanno raccontato di aver sentito prima un botto e poi le urla della piccola che chiamava la madre. Sul posto in questi minuti ci sono anche gli agenti della polizia municipale che stanno effettuando i rilievi del caso. Dopo l’urto l’automobilista, un uomo di mezza età, si è fermato per prestare i primi soccorsi. La sua posizione adesso è al vaglio dei caschi bianchi guidati dal comandante Silvia Mignone.