POZZUOLI/ Bacio con scossa: spunta la “zona romantica” sulla spiaggia di via Napoli – LE FOTO

POZZUOLI – Un “bacio con scossa” per esorcizzare la paura del bradisismo. E’ l’anonima iniziativa realizzata sulla spiaggia di via Napoli, davanti al lungomare “Sandro Pertini”. In una cornica di legno colorata di rosso, è indicata una “zona romantica” dove coppie di innamorati possono immortalarsi in foto e selfie sedendosi su una panchina con su scritto “I love you”. Oltre al “bacio con scossa”, che rende originale l’amore in terra puteolana, cartelli indicano anche altre “strade” che sono: epicentro cardiaco, via del sisma, sciame d’amore, jamm bell jà e non alla violenza. Insomma a Pozzuoli, davanti al bradisismo, la fantasia trionfa.