Ruba un’auto e tenta la fuga: arrestato dalla Polizia

BAGNOLI – Nella scorsa serata, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per furto aggravato un 59enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici. In particolare, gli agenti del Commissariato di Bagnoli, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in via Nuova Bagnoli per la segnalazione di un uomo intento a rubare un’auto in sosta. I poliziotti, nel raggiungere tempestivamente il luogo della segnalazione, hanno intercettato l’auto segnalata con a bordo un uomo il quale, alla vista degli agenti, ha accelerato la marcia dandosi alla fuga in direzione di via Diocleziano. Gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato accertando che, il nottolino della portiera e il blocchetto di accensione dell’autovettura erano stati manomessi. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante e l’autovettura restituita al legittimo proprietario.