POZZUOLI/ Ex Convitto Monachelle nel degrado, appello al neo assessore all’Ambiente

POZZUOLI – Appello del comitato ex Convitto Monachelle al neo assessore all’ambiente di Pozzuoli, Salvatore Caiazzo. «Sollecitati da una azione civica di un nostro concittadino, abbiamo inviato una PEC al professor Salvatore Caiazzo, assessore all ambiente del Comune di Pozzuoli.» fanno sapere gli attivisti che denunciano una serie di criticità nella zona «chiediamo di incontrarla per un confronto ed eventuale collaborazione per una migliore fruibilità pubblica dell’area delle monachelle. In allegato un video che ci è stato inviato dal signor G.G., nostro concittadino, oggi residente nel quartiere di Monterusciello, il quale ci chiede d’intervenire, presso chi di dovere, per il bene comune e per la pubblica incolumità.» Nel video si vedono erba secca alta, che rischia di incendiarsi con le alte temperature, e la presenza di canneti sulla sabbia. Uno stato di degrado e abbandono che ha spinto i cittadini a chiedere un intervento all’assessore Caiazzo.