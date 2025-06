Caos parcheggi e traffico, consigliera PD di Quarto critica con Josi e i sindaci flegrei «Urgente una governance pubblica seria e lungimirante»

QUARTO – «In questi giorni, a Bacoli e lungo tutto il litorale flegreo, stiamo assistendo all’ennesima dimostrazione di quanto sia urgente una governance pubblica seria e lungimirante sulla gestione delle nostre coste. La recente chiusura di parcheggi abusivi, se da un lato rappresenta un passo giusto in direzione della legalità, dall’altro sta generando disagi reali e immediati per chi vive sul territorio. Chi vuole trascorrere una giornata al mare, ma non ha accesso a stabilimenti o servizi privati, resta bloccato: senza parcheggi alternativi, senza trasporti adeguati, senza accesso reale alle spiagge libere. Il risultato è sotto gli occhi di tutti». È quanto scrive Adele Goliuso, consigliere comunale di Quarto, eletta nel PD e attualmente in maggioranza con il sindaco Antonio Sabino. Goliuso critica la gestione della vicenda parcheggi a Bacoli e dell’intera viabilità nell’area flegrea alla luce degli ingorghi che questa mattina e in tutti i giorni festivi paralizzano il traffico a partire da Arco Felice e Lucrino.

L’AFFONDO – «Traffico fuori controllo, residenti isolati nei fine settimana, famiglie che rinunciano al mare perché “non sanno dove lasciare l’auto”. Questo non è solo un problema di Bacoli o di Pozzuoli. È una questione flegrea, intercomunale, di diritti e coesione sociale.» continua il consigliere che condivide i disagi che da tempo vivono tanti cittadini flegrei, i turisti e i titolari degli stabilimenti balneari e parcheggi di Bacoli «Chi amministra i Campi Flegrei non può più limitarsi a gestire l’emergenza o nascondersi dietro i vincoli dei piani urbanistici. Serve coraggio, visione e soprattutto capacità di costruire soluzioni alternative e concrete, anche in deroga, dove necessario, e in accordo con gli enti sovraordinati.»

GLI INTERVENTI – Infine Goliuso traccia una serie di interventi da mettere in campo. «Servono: – dice – parcheggi temporanei e stagionali, in aree attrezzabili nel rispetto dell’ambiente; servizi navetta e trasporti pubblici potenziati, con orari estivi e tracciati intelligenti; piani di mobilità integrata e intercomunale, costruiti in sinergia tra tutti i Comuni flegrei; una rete di spiagge libere attrezzate, sorvegliate e pulite, non residuali. Il mare è di tutti. Ma lo sarà davvero solo quando anche chi vive nelle periferie, chi ha redditi bassi, chi non ha mezzi propri o accesso a lidi privati, potrà godere dello stesso diritto alla bellezza, alla salute, al tempo libero. Legalità e diritti non devono scontrarsi: devono camminare insieme. Chi governa ha il dovere di renderlo possibile.»