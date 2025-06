POZZUOLI/ Motorini e caos totale sulla spiaggia di Lucrino «Mancano i presupposti per la sicurezza dei bagnanti»

POZZUOLI – «Mancano i presupposti per la sicurezza dei bagnanti». È la denuncia che arriva dalla spiaggia libera di Lucrino dove anche oggi i concessionari sono stati travolti dall’inciviltà. Una situazione fuori controllo che vede giovani scorrazzare con i motorini sull’arenile e la mancanza di ogni misura di sicurezza per i bagnanti sia in spiaggia che in mare. «C’è totale abbandono – denunciano – stiamo chiamando i vigili, il sindaco, le forze dell’ordine ma non viene nessuno. La spiaggia è priva di tutto, dalla sicurezza al salvataggio.»