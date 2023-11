POZZUOLI/ Arrestato per droga nella notte e scarcerato dopo poche ore «Era il principio attivo della Marijuana»

POZZUOLI – È stato arrestato e subito scarcerato dal Gip di Napoli Davide Strianese, 41enne finito in manette questa notte ad Arco Felice. La decisione è arrivata questa mattina, durante il processo con rito direttissimo, che ha stabilito la convalida dell’arresto e il rinvio a processo con prima udienza fissata per il 29 dicembre. Strianese -difeso dall’avvocato penalista Amerigo Russo- ha sostenuto che i 112 grammi di marijuana scoperti e sequestrati dai carabinieri nella sua abitazione, erano stati acquistati legalmente tramite un negozio e che, nella fattispecie secondo quanto sostenuto dalla linea difensiva, si trattava del principio attivo legalizzato ovvero CBD. Inoltre la droga non sarebbe stata spezzettata né confezionata ma tenuta in tre buste che, sempre secondo la difesa, non configurerebbe il reato di spaccio. Nel frattempo il 41enne è tornato nella sua abitazione ed è a piede libero in attesa del processo.