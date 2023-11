Giornata Mondiale contro l’AIDS: a Pozzuoli attivati due centri per i prelievi

IL VIRUS – L’HIV è un virus che può essere trasmesso attraverso rapporti sessuali non protetti, la condivisione di aghi e siringhe infette o da madre a figlio durante la gravidanza, il parto o l’allattamento. La diagnosi precoce è fondamentale per iniziare tempestivamente la terapia antiretrovirale, che permette alle persone con HIV di vivere una vita lunga e sana.

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS L’Asl Napoli 2 Nord propone una campagna di prevenzione con l’attivazione di centri prelievi per la ricerca dell’HIV. I test saranno gratuiti e anonimi e saranno effettuati da personale qualificato. La campagna di prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord è rivolta a tutta la popolazione, in particolare ai giovani. Per l’occasione sono stati attivati alcuni centri prelievi per la ricerca dell’HIV dove effettuare test gratuiti che si trovano in Corso Terracciano, 21 a Pozzuoli e via Corrado Alvaro, 8 nel quartiere di Monterusciello.