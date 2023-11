BACOLI/ Si accendono le luminarie nel Parco Borbonico del Fusaro

BACOLI – La città di Bacoli si illumina sempre di più della magia del Natale. Dopo l’accensione delle luminarie in Villa Comunale, sabato 2 dicembre 2023, alle ore 18:00, ci sarà anche quella di altre luminarie previste nel Parco Borbonico del Fusaro. Una piacevole iniziativa che si ripete, anno dopo anno, nel creare l’atmosfera di un giardino incantato nel compendio vanvitelliano, con lo spettacolo del Lago Fusaro e della Casina Vanvitelliana. Un’amministrazione di Bacoli che raddoppia il proprio impegno nel favorire l’atmosfera natalizia, a beneficio del commercio e del turismo locale, con installazioni luminose che attirano migliaia di visitatori da ogni parte della provincia e della regione. E se in Villa Comunale il villaggio incantato è dedicato soprattutto ai bambini, al Fusaro le luci d’artista sono dedicate a tutta la famiglia, per grandi e piccoli, con un gigantesco albero di Natale che campeggia all’ingresso del parco ed installazioni aventi uno stile elegante e delicato. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’accensione delle luminarie al Parco Borbonico del Fusaro che si terrà sabato 2 dicembre, alle ore 18:00.