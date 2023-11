POZZUOLI/ Danni a condotta idrica a Traversa Maroder: strada chiusa e residenti senz’acqua

POZZUOLI – Dalle 5 di questa mattina gli abitanti di Traversa Maroder sono senz’acqua. A quanto pare il disagio sarebbe attribuibile ad una rottura di una conduttura idrica, motivo per cui gli operai del comune di Pozzuoli sono a lavoro dalle 15 di oggi per ricercare l’origine della perdita. Nel frattempo, per motivi di sicurezza e per consentire gli interventi da parte dei tecnici, è stato interdetto l’accesso alla strada mentre tutti i condomini sono stati costretti a parcheggiare le autovetture su via Solfatara con notevoli disagi .