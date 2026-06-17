POZZUOLI/ Anidride carbonica, resta chiusa la galleria Flegrea: disagi per i pendolari

POZZUOLI – Si è svolta nella tarda mattinata odierna, la riunione di coordinamento sulla chiusura della galleria Flegrea con conseguente sospensione della circolazione della Linea 2 della Metropolitana di Napoli nella tratta Pozzuoli – Campi Flegrei. L’incontro, che si è tenuto presso la sala Emercom della Regione Campania è stato dedicato all’analisi della situazione relativa alle elevate concentrazioni di anidride carbonica rilevate nel tunnel ferroviario e ha visto la partecipazione dei rappresentanti degli enti e delle strutture competenti, impegnati nelle attività di monitoraggio e valutazione del fenomeno, oltre che del gestore della linea Metropolitana, ma anche dei responsabili del Dipartimento nazionale della Protezione civile, dell’INGV-Osservatorio Vesuviano e di massimi esperti nazionali, con l’obiettivo di condividere il quadro aggiornato dei dati disponibili e di individuare le più opportune azioni da intraprendere. Vi hanno in dettaglio preso parte: per il gestore della Metropolitana, il direttore operativo di RFI Napoli, Fabio Rapuano e i tecnici di rete Ferroviaria Italiana; la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, Lucia Pappalardo; Stefano Caliro, responsabile dell’Unità Funzionale di monitoraggio geochimico dell’Osservatorio Vesuviano; il direttore delle Emergenze del Dipartimento Nazionale, Luigi D’Angelo; la direttrice della Previsione e Prevenzione dello stesso Dipartimento della Protezione Civile, Paola Pagliara; il direttore della protezione civile regionale Italo Giulivo; gli uffici del commissario Soccodato, nonché i massimi esperti nazionali chiamati a dare un parere sul tema. Il tavolo è servito a valutare la situazione nell’ottica di garantire sicurezza ma anche di valutare possibilità utili ad alleviare il disagio dei cittadini per l’interruzione della circolazione dei treni metropolitani nella tratta Campi Flegrei – Pozzuoli.