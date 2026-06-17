Controlli della Polizia nei “600 alloggi” di Monterusciello: identificate 172 persone, due denunciate

POZZUOLI – Un servizio straordinario del controllo del territorio è andato in scena ieri nel quartiere di Monterusciello, in particolare nel rione dei “600 alloggi”. In strada hanno operato i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – insieme ai Reparti prevenzione crimine della Questura di Napoli. Durante la giornata sono stati controllati 172 persone, di cui 51 con pregiudizi di Polizia. Controllati anche 104 veicoli di cui 10 sono stati contravvenzionati e 2 sequestrati. Inoltre, nella stessa giornata, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria due uomini per favoreggiamento personale in quanto non consentivano agli agenti operanti di procedere alle investigazioni scaturite da una segnalazione di furto.