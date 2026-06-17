QUARTO/ Salvò la vita a un giovane: il sindaco premia Natascia, infermiera dal cuore d’oro «Grande esempio di altruismo»

QUARTO – «Questa mattina abbiamo avuto il piacere di consegnare una targa di riconoscimento alla nostra concittadina Natascia Maraniello, per il coraggio, la prontezza e la straordinaria professionalità dimostrati durante un intervento che ha permesso di salvare la vita a un ragazzo colto da un malore durante una partita di padel. Con il suo gesto ha dato il più alto significato alla professione infermieristica, trasformando competenza, senso del dovere e umanità in un esempio concreto per tutta la comunità. A nome dell’intera amministrazione e della città, abbiamo voluto così esprimere il nostro orgoglio e la nostra riconoscenza per aver rappresentato, con il suo operato, i valori più autentici della solidarietà e del servizio verso gli altri. Grazie Natascia, il tuo esempio ci rende orgogliosi di averti come nostra concittadina.» Queste le parole piene di gratitudine con le quali il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, ha voluto ringraziare l’infermiera Natascia Maraniello che con il suo intervento ha salvato la vita a un giovane colto da malore.